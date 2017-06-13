Вышел критичный патч к ESXi 6.0

Оказывается, неделю назад VMware выпустила достаточно критичный патч к ESXi, лечащий 100500 различных багов. Вот лишь краткий список:

есть не менее 5 условий, при которых хост сваливается в PSOD или перестает отвечать;

когда вы делаете снапшот виртуальной машины, она может перестать отвечать;

если объем активной памяти виртуальной машины падает ниже 1%, то хост может начать «отнимать» память, даже если у него хватает свободной ОЗУ;

при консолидации снапшота виртуальная машина может перестать отвечать;

виртуальные машины с SESparse-снапшотами могут перестать отвечать при некоторых паттернах дисковой нагрузки;

при использовании определенных драйверов (видео) виртуальная машина может «зацепиться» за ОЗУ хоста и перестать мигрировать;

использование SESparse и автоматической очистки для создания снапшотов и клонов может привести к повреждению гостевой ОС;

при добавлении диска с VVoL нагорячую машина может зависнуть, пока добавление не будет окончено;

Я начинаю думать, что ESXi6.0 — это такая «Vista» от VMware. Я не припомню ни одного другого такого релиза от VMware, обладающего сходным набором багов.

До кучи, вы можете поставить еще и это обновление, для закрытия ряда уязвимостей в OpenSSL.