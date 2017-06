Windows 10 Hyper-V: RemoteFX 3D

Продолжаем тему Windows 10 Hyper-V.

С чем связаны мои восторги от отличного гипервизора Hyper-V восьмого поколения (считаем: Windows Server 2008 — 1.0, Windows Server 2008 SP1 — 2.0, Windows Server 2008 R2 — 3.0, Windows Server 2012 — 4.0, Windows Server 2012 R2 — 5.0, Windows 10 builds earlier than 10565 — 6.2, Windows 10 build 10565 or later — 7.0, Windows Server 2016 Technical Preview — 7.1, Windows 10 Anniversary Update/Windows Server 2016 — 8.0)?

А радость вот от чего — стало доступно аппаратное ускорение DX 11.1, OpenGL 4.4, OpenCL 1.1 в гостевых ОС виртуальных машин.

Конструкторы и технологи используют тяжелые CAD-системы, требующие высокой производительности для отрисовки моделей изделий. Зачастую им приходится работать в разных средах — промышленной и опытной, а также с разными версиями ПО. Для исключения конфликтов доходит до использования 2 компьютеров на одном рабочем месте.

В связи с вышесказанным возникла потребность рассмотреть запуск тестового ПО CAD в виртуальной машине на Hyper-V.

Попытка протестировать на пятилетнем домашнем ноутбуке оказалась неудачной:

Зато определился первый самый простой тест — запустить dxdiag для определения версии WDDM и уровня поддержки DirectX:

Для нашей задачи должны выполняться следующие требования, ключевое — DX 11.0 совместимый GPU с драйвером WDDM 1.2.

Так как нам нужен OpenGL, то из гостевых подходят только Windows 10/Windows Server 2016. Чтобы не вставать на разнообразные грабли, а их есть миллион у MS, я выбрал мой любимый Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 1607 в качестве хостовой и клиентской ОСей. Более смелым рекомендую таблицу «совместимости» ОС(раздел Support for GPU Acceleration with Hyper-V).

Переходим к тестированию на инженерной рабочей станции. Первым шагом запускаем dxdiag: Результат нас устраивает — WDDM 2.1/DirectX11_0. Это подтверждается в консоли Hyper-V:

Для тестирования запускаем классический российский/международный тест Unigine Heaven, чтобы 3 раза не вставать решил протестировать DirectX 9,11 и OpenGL одновременно:

Конечным результатом тестов является запуск NX в Hyper-V: