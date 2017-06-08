Windows 10 Hyper-V: ReactOS

Компания Microsoft выпустила отличный гипервизор Hyper-V восьмого поколения (Удивлены? Я сам в шоке!), который доступен в клиентской операционной системе Microsoft Windows 10 Enterprise Edition с версии 1607.

К сожалению или счастью, мне нравится только одна линейка 10-ки — LTSB(Enterprise Long Term Servicing Branch), имеющая целый ряд преимуществ — нет Edge, нет Cortona, нет Магазина, нет левых приложений.

Для базового тестирование встроенного гипервизора будем использовать актуальную версию LTSB 1607, а в качестве гостевой операционной системы конкурента (самому смешно) MS Windows XP/2003 — российское/всемирное изделие ReactOS.

Скачать дистрибутив ReactOS размером меньше ста мегабайт можно с сайта iso.reactos.org (так быстрее всего).

Для работы с сетью при создании виртуальной машины необходимо выбрать «Устаревший сетевой адаптер» и добавить его в виртуальный коммутатор с внешним доступом:

После этого ставится ReactOS, используя BootCD. Для поддержки сети понадобится совместимый сетевой драйвер — Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Controller:

Проверяем командой ping доступ в интернет и ставим из каталога приложений(Applications Manager) браузер Opera 12.18. Вбиваем заветный адресок и бложик как на ладони:

На этом краткий рассказ заканчивается.

P.S. Новости про данную ОС советую читать на habrahabr.ru/company/reactos.

P.P.S. Надеюсь, к 2020 году изделие начнёт работать как подобает.